В Мордовии прокуратура выявила нарушения законодательства о персональных данных

В Мордовии сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения законодательства о персональных данных.

Сотрудниками прокуратуры Темниковского района было установлено, что вновь принимаемые работники в ГКУ «Социальная защита населения по Темниковскому району», непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, с положениями законодательства о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику в отношении обработки персональных данных, не ознакомлены. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных законодательству о персональных данных осуществляется формально. Журнал периодического тестирования средств защиты информации, а также иные необходимые журналы не ведутся. Режим обеспечения безопасности в учреждении не соблюдается.

Также представители прокуратуры обнаружили, что в администрации Темниковского муниципального района не назначены лица, ответственные за организацию обработки персональных данных; документы, определяющие политику в отношении обработки персональных данных, локальные акты по вопросам их обработки, локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства, не приняты; внутренний контроль соответствия обработки персональных данных закону не проводится; работники, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, с положениями соответствующего законодательства не ознакомлены.

Главе районной администрации и руководителю ГКУ были внесены представления об устранении нарушений законодательства и привлечении к ответственности лиц, их допустивших.

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Источник: prokrm.ru