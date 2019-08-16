В Саранске осудили обвиняемых в незаконной банковской деятельности

В Саранске суд вынес приговор в отношении нескольких человек, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.

Гражданин Родькин, имея навыки работы и опыт ведения коммерческой и финансовой деятельности, действуя из корыстных побуждений, в январе 2015 года создал на территории Саранска организованную группу для совершения незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей, незаконного образования юридических лиц.

В созданную Родькиным преступную группу добровольно вошли граждане Тюлюков, Настькин, Филянкин и Киселева.

Деятельность преступной группы была пресечена в ноябре 2016 года.

Суть преступной схемы заключалась в том, что гражданин Родькин находил представителей хозяйствующих субъектов, желающих обналичить денежные средства, размещенные в безналичной форме на расчетных счетах, организовывал систематическое привлечение таких безналичных денежных средств клиентов путем перечисления их на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц. В качестве оснований поступления денежных средств указывалась оплата за якобы поставленный товар, выполнение работ и оказание услуг.

Доход преступной группы составил более 24,8 млн рублей.

Решением Ленинского районного суда в отношении гражданина Родькина была избрана мера наказания в виде 4 лет лишения свободы и штрафа в размере 300 тыс. рублей. Остальным участникам преступной группы были назначены наказания в виде тюремного заключения сроком от 2 до 3,5 лет со штрафами в размере от 100 тыс. до 250 тыс. рублей.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru