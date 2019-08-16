Полицейские изъяли наркотики у безработного жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли маковую солому у безработного местного жителя.

Во дворе дома, расположенного по адресу – улица Войнова, стражи порядка задержали 32-летнего безработного жителя Саранска, в ходе личного досмотра которого была обнаружена и конфискована маковая солома массой более 36 г. Мужчина заявил, что хранил наркотик для собственного употребления.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф