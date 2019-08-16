В Саранске осудили мошенницу из Свердловской области

В Саранске суд вынес приговор в отношении жительницы Свердловской области, обвиняемой в мошенничестве.

12 июля 2017 года 30-летняя жительница Свердловской области находилась на территории Саранска. На проспекте Ленина женщина зашла в магазин, в котором продаются табачные изделия. Гражданка сообщила продавцу, что она намерена приобрести крупную партию товара для последующей реализации в своём магазине, который совсем скоро откроется. Дабы подтвердить свою платежеспособность, женщина продемонстрировала кошелек, набитый сувенирными деньгами. Продавец не стала проверять подлинность данных купюр. В итоге работница магазина передала мошеннице табачную продукцию стоимостью более 37 тыс. рублей. Преступница покинула торговое заведение, пообещав вернуться с другой сумкой. Обещание мошенница не сдержала.

Решением суда в отношении жительницы Свердловской области была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru