Жительница Ельниковского района фиктивно прописала в своём доме нескольких иностранцев

В Ельниковском районе 34-летняя местная жительница фиктивно прописала в своём доме нескольких граждан Узбекистана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в начале июля нынешнего года 34-летняя жительница указанного района прописала в принадлежащем ей доме четырех граждан Узбекистана, достоверно зная о том, что они будут проживать по другому адресу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф