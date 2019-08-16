В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже денег из автомобиля

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который подозревается в краже денежных средств из автомобиля.

10 июля нынешнего года неизвестный гражданин похитил из автомобиля марки ГАЗ, припаркованного возле дома №14, расположенного по адресу – бульвар Степана Эрьзи, денежные средства в сумме 105 тыс. рублей.

Разыскиваемый гражданин был одет в спортивный костюм синего цвета.

Все, кто владеет какой-либо информацией о личности или же местонахождении предполагаемого преступника, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 29-77-88, 29-77-58, 8-987-683-93-97 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф