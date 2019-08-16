В Рузаевке был задержан житель Самарской области, подозреваемый в краже мобильного телефона

В Рузаевке сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего жителя Самарской области, который подозревается в краже мобильного телефона.

Вечером 11 августа на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал из кафе, расположенного по адресу - улица Ленина. Прибыв по указанному адресу, стражи порядка узнали о том, что один из посетителей похитил мобильный телефон, принадлежащий 20-летней работнице заведения.

По подозрению в совершении указанного преступления был задержан 34-летний житель Самарской области. Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении мужчины.

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Источник: 13.rosgvard.ru