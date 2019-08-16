В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадал 63-летний мужчина

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал 63-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 15 августа возле дома №18, расположенного по адресу – улица Коваленко. По предварительной информации, 63-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено», совершая разворот, допустил столкновение с автомобилем марки ВИС, который двигался в попутном направлении. После соударения первое транспортное средство опрокинулось.

Водителю иномарки понадобилась медицинская помощь.

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Источник: 13.мвд.рф