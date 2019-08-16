В Мордовии сотрудники ГИБДД проведут операцию «Безопасный регион»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Безопасный регион».

Указанное мероприятие будет проводиться в период с 17 по 19 августа. Операция направлена на выявление и пресечение правонарушений, совершаемых всеми категориями участников дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим и не садиться за руль в состоянии опьянения.

Также стражи порядка призывают пешеходов соблюдать ПДД.

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Источник: гибдд.рф