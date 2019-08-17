В Саранске полицейские провели мероприятие «Каникулы: интересно и полезно!»

В Саранске сотрудники правоохранительных органов провели мероприятие под названием «Каникулы: интересно и полезно!».

Указанное мероприятие было организовано и проведено для несовершеннолетних жителей Октябрьского района города. Дети посетили аттракционы и сделали памятные фотографии в парке культуры и отдыха имени А.С. Пушкина. Стражи порядка напомнили несовершеннолетним горожанам о приоритетах здорового образа жизни и законопослушного поведения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф