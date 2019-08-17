Полицейские изъяли синтетические наркотики у 29-летнего жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у 29-летнего местного жителя.

Возле дома, расположенного по адресу – улица Косарева, стражи порядка задержали 29-летнего жителя Саранска, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики массой более 1 г. Молодой человек заявил, что приобрел запрещенные вещества для личного употребления

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Саранска.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф