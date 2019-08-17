В Чамзинском районе загорелся гараж

В Чамзинском районе пожарные ликвидировали возгорание гаража.

Днём 16 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Б. Ремезенки. Возле дома №20, расположенного по адресу – улица Комсомольская, загорелся гараж. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 30 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания гаража в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru