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Полицейские разыскивают жителя Саранска, который несколько лет назад пропал без вести

Полицейские разыскивают жителя Саранска, который несколько лет назад пропал без вести

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Саранска, который несколько лет назад пропал без вести.

Какая-либо информация о местонахождении Хлынова Евгений Федоровича 1959 года рождения, являющегося жителем Саранска, перестала поступать с января 2011 года. Известно, что разыскиваемый гражданин злоупотребляет спиртными напитками и склонен к бродяжничеству.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о нынешнем местонахождении пропавшего без вести жителя Саранска, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 29-77-60, 27-77-88, или 02.

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Источник: 13.мвд.рф