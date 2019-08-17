Полицейские разыскивают жителя Саранска, который несколько лет назад пропал без вести

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Саранска, который несколько лет назад пропал без вести.

Какая-либо информация о местонахождении Хлынова Евгений Федоровича 1959 года рождения, являющегося жителем Саранска, перестала поступать с января 2011 года. Известно, что разыскиваемый гражданин злоупотребляет спиртными напитками и склонен к бродяжничеству.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о нынешнем местонахождении пропавшего без вести жителя Саранска, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 29-77-60, 27-77-88, или 02.

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Источник: 13.мвд.рф