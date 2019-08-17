В Рузаевке пожар едва не уничтожил квартиру

В Рузаевке пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

Вечером 16 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме №5, расположенном по адресу – улица Дружбы Народов. В одной из квартир загорелась стиральная машина. Площадь распространения пламени составила 2 квадратных метра.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания стиральной машины в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru