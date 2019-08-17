В Мордовии проводятся психокоррекционные занятия с осужденными

Старший психолог колонии-поселения №8 УФСИН РФ по Мордовии проводит психокоррекционные занятия с осужденными.

Главной задачей указанных занятий является коррекция поведения осужденных при помощи комплекса мероприятий. В рамках проведения рассматриваемой работы используются медитативные раскраски, которые состоят из множества абстрактных линий. Работа с раскрасками требует предельной концентрации внимания и фантазии. Раскрашивая иллюстрацию, человек может освободить разум от тревожащих его проблем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su