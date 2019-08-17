Жительница Саранска из-за ревности едва не убила мужа

В Саранске суд вынес приговор в отношении 54-летней местной жительницы, которая из-за ревности едва не убила своего супруга.

Поздним вечером 25 марта нынешнего года 54-летняя гражданка, находясь в квартире, расположенной по адресу – улица Тани Бибиной, по причине ревности поссорилась со своим супругом. В порыве гнева женщина ударила мужа ножом в грудь. Затем осужденная оказала мужчине первую помощь. Утром следующего дня пострадавший обратился за помощью в больницу.

Решением суда в отношении жительницы Саранска была избрана мера наказания в виде 1 года и 3 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф