Жителя Рузаевского района осудили за убийство знакомого

В Рузаевском районе суд вынес приговор в отношении 52-летнего местного жителя, который убил своего знакомого.

21 апреля нынешнего года 52-летний житель указанного района распивал алкогольные напитки в компании своего знакомого. В ходе попойки собутыльник принялся оскорблять и избивать осужденного. В ответ на это преступник несколько раз ударил обидчика ножом. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

Решением суда в отношении 52-летнего мужчины была избрана мера наказания в виде 8 лет лишения свободы.

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Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru