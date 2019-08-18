В Зубово-Полянском районе горел жилой дом

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание жилого дома.

Днём 17 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Умет. Загорелся жилой дом. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 12 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Рузаевке пожар едва не уничтожил квартиру.

Источник: 13.mchs.gov.ru