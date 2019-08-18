Полицейские разыскивают жителя Саранска, который пропал без вести в 2004 году

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Саранска, который несколько лет назад пропал без вести.

Бабенков Сергей Владимирович 1977 года рождения, являющийся жителем Саранска, 13 июля 2004 года припарковал свой автомобиль неподалеку от дома №16, расположенного по адресу – улица Ярославская. С тех пор какая-либо информация о местонахождении мужчины отсутствует.

Все, кто владеет какими-либо данными о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 29-77-60, 27-77-88 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что полицейские разыскивают жителя Саранска, который пропал без вести в 2011 году.

Источник: 13.мвд.рф