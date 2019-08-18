Полицейские изъяли наркотики у жителя Рузаевки

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов изъяли маковую солому у местного жителя.

Возле дома, расположенного по адресу – бульвар Горшкова, стражи порядка задержали 42-летнего ранее судимого мужчину, в ходе личного досмотра которого была обнаружена и конфискована маковая солома массой 60 г.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении указанного гражданина.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф