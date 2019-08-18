В Мордовии руководителя организации оштрафовали за нарушение срока выплаты зарплаты

В Ардатовском районе руководитель организации был оштрафован за нарушение срока выплаты заработной платы.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что работники районного отделения ООО «Воля» с задержкой получили заработную плату за июнь и май нынешнего года.

Директор указанной организации был привлечен к административной ответственности в виде штрафа, размер которого составил 20 тыс. рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru