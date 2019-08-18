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Сотрудники полиции разыскивают жительницу Мордовии, которая пропала без вести осенью 2004 года

Сотрудники полиции разыскивают жительницу Мордовии, которая пропала без вести осенью 2004 года

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жительницу Мордовии, которая несколько лет назад пропала без вести.

Сульдяйкина Валентина Николаевна 1953 года рождения, являющаяся жительницей посёлка Озерный, в ноябре 2004 года ушла из дома и до сих пор не вернулась обратно. Известно, что на левом плече разыскиваемой гражданки имеется шрам.

Все, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей без вести жительницы Мордовии, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 29-77-60, 27-77-88 или 02. 

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что полицейские разыскивают жителя Саранска, который пропал без вести в 2004 году.


Источник: 13.мвд.рф