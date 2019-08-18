Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила безопасности на воде

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии призывают граждан соблюдать правила безопасности на воде.

Представители ведомства напоминают о том, что купаться можно только в специально отведенных для этого местах. Ни в коем случае нельзя оставлять детей на берегу водоёма без присмотра взрослых. Запрещено заходить в воду тем гражданам, которые не умеют плавать.

Также сотрудники МЧС обращают внимание на то, что нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения и нырять в неизвестном месте.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru