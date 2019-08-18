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Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила безопасности на воде

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила безопасности на воде

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии призывают граждан соблюдать правила безопасности на воде.

Представители ведомства напоминают о том, что купаться можно только в специально отведенных для этого местах. Ни в коем случае нельзя оставлять детей на берегу водоёма без присмотра взрослых. Запрещено заходить в воду тем гражданам, которые не умеют плавать.

Также сотрудники МЧС обращают внимание на то, что нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения и нырять в неизвестном месте.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru