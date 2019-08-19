В Саранске в результате пожара погиб 45-летний мужчина

В Саранске произошел пожар, в результате которого погиб 45-летний мужчина.
Вечером 18 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Центральной. Загорелась одна из квартир жилого дома №2. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 15 квадратных метров.
Пожарные эвакуировали 14 жильцов указанного дома.
В результате пожара погиб 45-летний владелец квартиры, в которой вспыхнул огонь.
Причина происшествия в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru