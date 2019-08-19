В Ленинском районе Саранска завершился месячник «Неблагополучная семья»

В Ленинском районе Саранска подошел к концу месячник «Неблагополучная семья».

Указанный месячник проводился в период с 15 июля по 15 августа. В результате проведенных рейдов было обследовано 64 семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Была выявлена одна семья в социально-опасном положении, в которой проживают два ребенка. По итогам проведения месячника в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер поступило 19 административных материалов.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru