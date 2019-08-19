В Мордовии началась подготовка к переписи населения

В рамках подготовки к переписи населения 2020 года регистраторы "Мордовиястата" проводят натурный обход на местности.

Каждому регистратору было выдано специальное удостоверение, действительное только при наличии паспорта, маршрутные листы и картографический материал.

По результатам работы регистраторов будут актуализированы списки адресов и картографический материал, необходимый для полноты учета населения при проведении переписи населения.

Всероссийская перепись населения будет проходить в период с 1 по 31 октября 2020 года.

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Источник: adm-saransk.ru