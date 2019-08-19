Сотрудники полиции изъяли наркотики у 24-летнего жителя Рузаевки

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у жителя Рузаевки.

Во дворе дома, расположенного по адресу – улица Полежаева, стражи порядка задержали 24-летнего жителя Рузаевки, в ходе личного досмотра которого был обнаружен и конфискован метамфетамин массой 0,97 г.

Молодой человек заявил, что приобрел запрещенное вещество для собственного употребления на одном из сайтов. В отношении парня было возбуждено уголовное дело.

В прошлом году житель Рузаевки освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.

Ранее сообщалось о том, что полицейские изъяли наркотики у 42-летнего жителя Рузаевки.

Источник: 13.мвд.рф