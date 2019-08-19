В Саранске горел мусор

В Саранске произошло возгорание мусора.
Утром 18 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Николаевка. В подвале дома №11, расположенного по адресу – улица Кооперативная, загорелся мусор. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 1,5 кв. м.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания мусора устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о том, что в Саранске произошел пожар, в результате которого погиб 45-летний мужчина.
Источник: 13.mchs.gov.ru