В Саранске горел мусор

В Саранске произошло возгорание мусора.

Утром 18 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Николаевка. В подвале дома №11, расположенного по адресу – улица Кооперативная, загорелся мусор. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 1,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания мусора устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске произошел пожар, в результате которого погиб 45-летний мужчина.

Источник: 13.mchs.gov.ru