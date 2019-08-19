Дубравный прокурор пообщался с осужденными одной из колоний Мордовии

Дубравный прокурор принял участие в дне встречи руководства с осужденными в исправительной колонии №11 УФСИН РФ по Мордовии.

В рамках указанного мероприятия был проведен обход территории упомянутого исправительного учреждения, в ходе которого были посещены столовая, штрафной изолятор, жилые помещения отрядов, в том числе и отряд строгих условий содержания.

В клубе-столовой колонии проходило общение. Осужденные задавали вопросы, касающиеся медицинского обеспечения, восстановления утраченных документов и снятия с профилактического учета.

Также состоялся прием осужденных по личным вопросам.

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Источник: 13.fsin.su