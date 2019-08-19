Жительница Мордовии погасила задолженность по кредиту после запрета выезда за границу

Жительница Мордовии погасила задолженность по кредиту по причине запрета на выезд за границу.

В отделе судебных приставов по Темниковскому и Теньгушевскому районам УФССП РФ по Мордовии находилось исполнительное производство в отношении жительницы Теньгушевского района о взыскании задолженности по кредиту в пользу ПАО «Сбербанк» в размере 127,4 тыс. рублей.

При совершении исполнительских действий в рамках данного исполнительного производства было установлено, что указанная гражданка фактически проживает в Москве. Судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении выезда женщины за пределы РФ.

После получения данного постановления жительница Теньгушевского района полностью исполнила требования исполнительного документа, исполнительное производство было окончено.

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Источник: r13.fssprus.ru