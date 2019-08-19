Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Жительница Мордовии погасила задолженность по кредиту после запрета выезда за границу

Жительница Мордовии погасила задолженность по кредиту после запрета выезда за границу

Жительница Мордовии погасила задолженность по кредиту по причине запрета на выезд за границу.

В отделе судебных приставов по Темниковскому и Теньгушевскому районам УФССП РФ по Мордовии находилось исполнительное производство в отношении жительницы Теньгушевского района о взыскании задолженности по кредиту в пользу ПАО «Сбербанк» в размере 127,4 тыс. рублей.

При совершении исполнительских действий в рамках данного исполнительного производства было установлено, что указанная гражданка фактически проживает в Москве. Судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении выезда женщины за пределы РФ.

После получения данного постановления жительница Теньгушевского района полностью исполнила требования исполнительного документа, исполнительное производство было окончено.

Также читайте о том, что в Мордовии руководителя организации оштрафовали за нарушение срока выплаты зарплаты.


Источник: r13.fssprus.ru