В Мордовии судебные приставы арестовали автотранспорт за долги по налогам

В Мордовии судебные приставы арестовали транспортные средства из-за долгов по налогам.

В отделе судебных приставов по Ковылкинскому району УФССП РФ по Мордовии на исполнении находится сводное исполнительное производство о взыскании с одного из муниципальных предприятий городского поселения Ковылкино задолженности в сумме в сумме 685 тыс. рублей, из которых 527 тыс. рублей являются налогами.

В рамках исполнительного производства должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства, но не выполнил требования.

Судебными приставами-исполнителями был наложен арест на три единицы автотранспорта на общую сумму 450 тыс. рублей, в случае непогашения задолженности указанное имущество будет оценено и передано на реализацию.

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Источник: r13.fssprus.ru