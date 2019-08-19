В Саранске в результате ДТП погиб 23-летний парень

В Саранске произошло ДТП, в результате которого погиб 23-летний молодой человек.

Происшествие произошло в ночь на 18 августа на улице Кирова. 23-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки BMW, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в ограждение, а после этого опрокинулось.

От полученных телесных повреждений водитель иномарки скончался на месте инцидента. Два пассажира BMW были госпитализированы.

Известно, что парни возвращались со свадьбы друга.

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Источник: гибдд.рф