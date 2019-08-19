В Ромодановском районе в результате ДТП пострадал 13-летний подросток

В Ромодановском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 13-летний подросток.

ДТП произошло утром 18 августа на 32-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. По предварительной информации, 42-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Форд», в определенный момент движения отвлекся от управления, вследствие чего транспортное средство совершил наезд на барьерное ограждение.

13-летний пассажир иномарки получил телесные повреждения. Подросток был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф