В Ромодановском районе мотоциклист врезался в трактор

В Ромодановском районе произошло ДТП с участием трактора и мотоцикла, в результате которого пострадал 56-летний мужчина.

Происшествие произошло вечером 18 августа на 15-м километре дороги, соединяющей Ромоданово и трассу, пролегающую между Саранском и Ульяновском. По предварительным данным, 56-летний гражданин, управлявший мотоциклом марки «Атлант», не обеспечив безопасную дистанцию, врезался в трактор, который совершал левый поворот.

Мотоциклист получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в МРКБ Саранска.

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Источник: гибдд.рф