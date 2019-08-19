В Саранске в ДТП с участием двух иномарок пострадала 13-летняя девочка

В Саранске в результате столкновения двух иномарок пострадала 13-летняя девочка.

Указанное происшествие произошло вечером 18 августа на территории Ленинского района города. По предварительной информации, 48-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Киа», совершая левый поворот возле дома №60, расположенного по адресу – улица Большевистская, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Хендай», в результате чего транспортные средства столкнулись.

13-летней пассажирке «Хендай» понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф