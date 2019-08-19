В Рузаевке водитель легковушки сбил мужчину на пешеходном переходе

В Рузаевке 48-летний мужчина попал под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

Происшествие произошло вечером 18 августа недалеко от дома №42, расположенного по адресу – улица Петрова. 46-летний водитель легкового автомобиля марки «Рено-Логан», двигаясь в направлении улицы Юрасова, совершил наезд на 48-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавший доставлялся в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф