В Саранске пьяный мужчина хотел выбросить из окна 5-месячного ребенка

В Саранске пьяный мужчина грозился выбросить из окна 5-месячного ребенка.

Инцидент, который мог обернуться страшной трагедией, произошел днём 19 августа в жилом доме №62, расположенном по адресу – улица Севастопольская. Пьяный гражданин грозился выбросить из окна 5-месячного ребенка.

Сотрудник МЧС и два представителя правоохранительных органов смогли попасть в квартиру, в которой разворачивались события, через соседний балкон. Сотрудники экстренных служб обезвредили мужчину.

Ребенок был передан медикам, с его отцом в настоящее время работают представители правоохранительных органов.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия. Саранск. Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm