В Мордовии полицейские и мотоциклисты обсудили вопросы безопасного поведения на дорогах

В МВД по Мордовии в формате круглого стола прошла встреча руководства ведомства с представителями байкерских и мотоклубов.

С начала нынешнего года в Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели 45 оперативно-профилактических мероприятий «Мотоцикл», в ходе которых было выявлено более 800 нарушений ПДД водителями мототехники. К административной ответственности было привлечено более 700 водителей.

Кроме того, с начала текущего года в регионе было зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототехники, в результате которых девять человек погибли и ещё 41 гражданин получил ранения.

Основными причинами указанных ДТП сотрудники Госавтоинспекции называют не самый осторожный стиль вождения, который присущ многим мотоциклистами, а также желание совершить опасный маневр, не имея необходимых навыков.

Во время круглого стола байкерам была предоставлена возможность измерить уровень шума, который издают их мототранспортные средства. Шумомер зафиксировал превышение допустимых параметров при наборе оборотов двигателя мотоцикла практически у всех, кто пожелал пройти данную процедуру.

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Источник: 13.мвд.рф