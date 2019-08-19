В Ардатове в ДТП пострадал годовалый ребенок

В Ардатове произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Указанное происшествие произошло утром 17 августа возле дома №26, расположенного по адресу – улица Восточная. По предварительной информации, 21-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Мазда», выезжая на главную дорогу, не учел безопасный боковой интервал, вследствие чего его транспортное средство столкнулось с автомобилем марки «Лада-Калина».

Пострадал годовалый пассажир «Лады». Ребенок доставлялся в ГБУЗ РМ «Ардатовская РБ», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении водителя иномарки были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф