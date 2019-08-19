В Рузаевке едва не погибла пассажирка квадроцикла, который опрокинулся в кювет

В Рузаевке произошло ДТП с участием квадроцикла, в результате которого пострадала 31-летняя женщина.

Происшествие произошло вечером 17 августа на улице Надежды. 38-летний водитель квадроцикла в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

31-летняя пассажирка квадроцикла получила многочисленные телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ».

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Источник: гибдд.рф