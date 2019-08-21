В УФСИН РФ по Мордовии прошли соревнования

В УФСИН РФ по Мордовии прошли спортивные соревнования.

В указанных состязаниях приняли участие представители всех учреждений, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии. Соревнования проходили на базе оздоровительного лагеря «Емашевская роща».

Программа соревнований включала в себя армрестлинг, подтягивание на перекладине, конкурс по спортивной ловле рыбы поплавочной удочкой и конкурс «Лучшая Уха».

В соревнованиях по армрестлингу лучшим стал сотрудник ЛПУ-21 Никита Шестов, по подтягиванию на перекладине - сотрудник ИК-4 Николай Левин.

В конкурсе по спортивной ловле рыбы поплавочной удочкой победа досталась сотруднику ЛИУ-19 Сергею Ошкину. В конкурсе «Лучшая уха» первое место разделили между собой команды ИК-17 и ЛИУ-19.

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Источник: 13.fsin.su