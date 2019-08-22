В Саранске школа №17 вводит вторую смену

В Саранске одна из местных школ вводит вторую смену.

Национальный проект «Образование» предусматривает ликвидацию второй и третьей смен в школах, но пока что добиться этой цели не удается. Третьей смены в учебных заведениях Мордовии в настоящее время нет, но во вторую смену в нынешнем году будут учиться 1900 школьников.

Вторая смена сохранится в десяти школах Саранска, а также в школах, расположенных в Ардатовском и Ромодановском районах.

Кроме того, в нынешнем году в Саранске появится вторая смена в новой школе №17, расположенной на территории микрорайона Юбилейный. Данное учебное заведение рассчитано на 1450 школьников.

По информации «Известий Мордовии».

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