В Саранске полицейские уничтожили 55 кустов конопли

В Саранске сотрудники правоохранительных органов уничтожили 55 кустов дикорастущей конопли.

В ходе проведения профилактических мероприятий на территории Октябрьского района города сотрудники полиции обнаружили участок с дикорастущей коноплей. Стражи порядка выявили 55 кустов сильнодействующего наркотического растения, которые впоследствии были уничтожены в присутствии понятых.

Стражи порядка напоминают о том, что культивирование наркотических растений запрещено действующим законодательством.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф