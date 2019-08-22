В Мордовии прокуратура выявила нарушения законодательства о водоснабжении и водоотведении

В Большеигнатовском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства о водоснабжении и водоотведении.

Сотрудники прокуратуры указанного района выявили, что МУП «Жилищник» действия по техническому обследованию центральной системы холодного водоснабжения и водоотведения в установленный законом срок не проводились. Администрацией упомянутого района контроль за деятельностью предприятия в данном направлении не производился.

В средствах массовой информации и на официальном сайте сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов не размещались.

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Источник: prokrm.ru