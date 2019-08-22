В Мордовии 2 сентября откроют две новые школы, лицей при университете и детский сад

В Мордовии 2 сентября откроются две новые школы, лицей при университете и детский сад.

Новая школа, рассчитанная на 450 ученических мест, будет введена в эксплуатацию в Краснослободске. Ещё одна новая школа откроется в посёлке Умет Зубово-Полянского района. Данное учебное заведение рассчитано на 165 школьников.

Кроме того, 2 сентября откроется лицей для старшеклассников при МГУ им. Н. П. Огарева.

Также 2 сентября начнет работать новый детский сад в посёлке Барашево Теньгушевского района.

По информации «Известий Мордовии».

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