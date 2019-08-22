Спортсмены из Мордовии успешно выступили на международных соревнованиях по велоспорту-ВМХ в Омске.

Указанные соревнования несколько дней назад завершились в Омске. Мордовию на данных состязаниях представляли спортсмены ГБУ РМ «СШОР по велоспорту».

Представители Мордовии показали достойные результаты. Евгений Комаров в первый день соревнований стал третьим, а в ходе второго дня выиграл гонку. Евгений Клещенко занял второе и третье места. Варвара Овчинникова стала победительницей и бронзовым призером соревнований.

Среди юниоров Алексей Кудряшов выиграл серебряную медаль, среди юниорок Нина Яковлева дважды становилась второй, а Татьяна Киселева дважды занимала третье место.

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Источник: vk.com/rm_velo