В Лямбирском районе было зафиксировано нарушение земельного законодательства

В Лямбирском районе было выявлено нарушение земельного законодательства.

Сотрудники "Россельхознадзора" при осмотре земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в границах Лямбирского сельского поселения, выявили, что часть данного участка покрыта плотной травяной растительностью естественного происхождения с остатками травостоя прошлых лет.

По итогам рейдового осмотра был составлен соответствующий акт. В отношении долевых собственников земельного участка будут проводится внеплановые выездные проверки.

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Источник: ursn-rm.ru