Житель Мордовии пожаловался на соседа-пчеловода из-за укусов пчел

В Мордовии житель села Старая Федоровка пожаловался на соседа-пчеловода из-за укусов пчел.

Сотрудники Россельхознадзора при проверке пасеки в личном подсобном хозяйстве жителя указанного населенного пункта Старошайговского района были выявлены многочисленные нарушения закона. Ульи с пчелиными семьями размещались на расстоянии менее трех метров друг от друга и менее 10 метров между рядами, территория пасеки не освобождена от растительности. Ветеринарно-санитарный паспорт пасеки не оформлен, а обработка и исследование пчел в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий не проводится.

Владелец пасеки был привлечен к административной ответственности.

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Источник: ursn-rm.ru