В Атюрьевском районе предпринимателя оштрафовали за нарушения в области ветеринарии

В Атюрьевском районе был оштрафован индивидуальный предприниматель, в магазине которого продавалась колбаса без ветеринарного свидетельства.

Сотрудники "Россельхознадзора" в ходе проведения проверки в магазине индивидуального предпринимателя, расположенного на территории села Каменка указанного района, обнаружили, что на продаваемую вареную колбасу электронное ветеринарное свидетельство формы №2 не погашено.

В отношении владельца указанного торгового заведения была избрана мера административного наказания в виде штрафа. Кроме того, с индивидуальным предпринимателем была проведена разъяснительная беседа о необходимости своевременного гашения ветеринарно-сопроводительных документов.

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Источник: ursn-rm.ru