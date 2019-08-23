В Саранске полицейские задержали двух мужчин, употребляющих наркотики

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов были задержаны двое мужчин, употребляющих наркотики.

Днём 21 августа в посёлке Ялга стражи порядка задержали 18-летнего молодого человека, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики массой 0,9 г.

Спустя несколько часов возле дома, расположенного по адресу – Северо-Восточное шоссе, полицейские задержали безработного жителя Саранска. У мужчины были изъяты синтетические наркотики массой 0,96 г.

В отношении указанных граждан были возбуждены уголовные дела.

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Источник: 13.мвд.рф